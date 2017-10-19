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Yanan barakasının yerine yenisini yapmaya çalışıyor

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde, 62 yaşındaki Muradiye Büyükay'a, 3 ay önce yaşadığı baraka yanınca komşuları sahip çıktı

19 Ekim 2017 14:30

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, 62 yaşındaki Muradiye Büyükay\'a, 3 ay önce yaşadığı baraka yanınca komşuları sahip çıktı. Muradiye Büyükay kış gelmeden önce yeniden baraka yapmaya çalışırken, kendisine yardımcı olunmasını istedi.
Darıca Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi Ufuk Sokak\'ta derme çatma bir barakada kedileri ile birlikte yaşayan Muradiye Büyükay, 3 ay önce barakasının yanması ile ortada kaldı. Komşuları yalnız yaşayan kadına sahip çıkarak, evlerini açtı. Komşularında kalan Muradiye Büyükay, bir yandan da barakasının yandığı yerde kendi çabalarıyla barakanın yapımına başladı. Komşularına yük olmak istemediğini söyleyen Muradiye Büyükay, kış gelmeden barakasını tamamlayarak evinde yaşamak istediğini söyledi.
Yalnız yaşayan, komşularının yardımı ile yaşamını sürdüren Muradiye Büyükay, kendisine yardımcı olunmasını isteyerek, \"Sosyal Yardımlaşma Vakfı\'ndan bana 250 TL\'ye kiralık ev bulmam istendi. Bu miktarda bana yardımcı olunacaktı. Ancak, 250 TL\'ye kiralık ev nerede var? Bu fiyatta kiralık ev bulamadım. Çaresiz yeniden barakamı yapıyorum. Kış gelmeden barakayı bitirmeye çalışacağım. Bana yardımcı olunmasını istiyorum\" dedi.

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