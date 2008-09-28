Yanal: Galibiyeti hak ettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-2 galibiyetleriyle sona eren Antalyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, bu sezon en tempolu oyunlarını ortaya koyduklarını belirterek, ''Oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum'' dedi.



Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında 5 net pozisyon yakaladıklarını, ancak bunları değerlendiremediklerini ifade eden Yanal, ''Beklemediğimiz anda gol yedik. O dakikadan itibaren oyunu bırakmadık ve maçın sonunda istediğimizi aldık. Oyunu biz kontrol ettik. Bu sezon oynadığımız en yüksek tempolu maçlardan birisiydi, hatta en iyisiydi. Rakibin oyunu yavaşlatma teşebbüslerine rağmen tempoyu hep yükseltmeye çalıştık. Taraftarlarımızı ve oyuncularımı kutluyorum. Oyun ve sonuç olarak Trabzonspor istediğini aldı'' diye konuştu.



Bu tür maçları çok oynayacaklarını ifade eden Yanal, ''Zirve yarışında beraber yarıştığımız takımların performanslarını değerlendirecek olursak, Türkiye'de futbol eşit mücadele şeklini alıyor, herkes herkesten puan alıyor. Önümüzde uzun bir maraton var'' dedi.



Yanal, Yattara'nın transferiyle ilgili olarak da ise, ''Yattara bence Katar kulübüyle anlaşarak kolayı seçti. Ona çizdiğimiz vizyonda asla böyle birşey yoktu. Keşke daha az paraya Roma'ya gitseydi. İbrahima Yattara'nın futbol kariyeri büyük ihtimalle birkaç yıl içinde sona erecektir. Oradan alacağı parayla rahatına bakacaktır artık. Böyle düşünen bir oyuncunun da zaten bize faydası olmazdı'' dedi.



JARABINSKY HAKEMDEN ŞİKAYETÇİ



Antalyaspor Teknik Direktörü Jozef Jarabinsky ise çok ilginç bir maç yaptıklarını söyledi. Takımının kazanmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Jarabinsky, ''Takımım çok iyi çalıştı ama aynı zamanda hatalar da yaptık. Maçta bir sürü fauller vardı. Çok kritik durumlar bizim aleyhimize kullanıldı. Herşeyin dışında iki takımı da kutlamak isterim'' diye konuştu.

