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Yaşam

Yanaktan öpücüğe 7 yıl hapis istemi!

İstanbul Beşiktaş’ta, öpüşttüklerini gerekçesiyle taksicinin uyardığı bir çift, araçtan inmeyi reddedince taksici ile mahkemelik oldu.

15 Aralık 2011 02:00


T24 - İstanbul Beşiktaş’ta, öpüşttüklerini gerekçesiyle taksicinin uyardığı bir çift, araçtan inmeyi reddedince taksici ile mahkemelik oldu.

İddianameye göre taksi şoförü M.K., T.T.’nin el ele tutuştuğu nişanlısı M.T. adlı genç kızı yanağından öpmesi üzerine çifti aracından indirmek istedi. Habertürk2te yer alan ahabere göre; çiftin şoförle yaptığı tartışma kavgaya dönüştü. M.T. adlı genç kız ile taksici M.K. birbirlerini darp etti.

Adliyeye yansıyan olayda taraflar birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık her iki tarafa da “basit yaralama” ve “hakaret” suçlarından 7’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Çiftin öpüştüklerini gördüğünü söyleyen taksici ifadesinde, “Bu şekilde sizi götüremem, arabamdan inin dedim. Küfür ettiler” dedi. M.T. ise, taksicinin kendilerini zorla araçtan indirmek istediğini, hakaretler ettiğini, ardından da nişanlısına yumruk attığını öne sürdü. Taraflar önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.



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