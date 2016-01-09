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Dünya

Yan komşusunun seks yaparken çıkardığı sesleri Twitter'da yayınladı

Komşusunun gürültüsünden bıkan kadın, çareyi sosyal medya teşhirinde buldu

09 Ocak 2016 18:51

Yan komşusunun gürültüsünden şikayetçi olan bir kadın, komşusunun seks yaparken çıkardığı sesleri Twitter'da paylaştı. Gürültünün uzunca bir süre devam ettiğini belirten kadın, "Aman Allahım yeniden başlıyor. Bir kadının kaç kez orgazm olması gerekir ki?" yorumunu yaptı.

 

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Stacey Ritzenkomşusekstwittergürültü
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