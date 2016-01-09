Dünya
Yan komşusunun seks yaparken çıkardığı sesleri Twitter'da yayınladı
Komşusunun gürültüsünden bıkan kadın, çareyi sosyal medya teşhirinde buldu
Yan komşusunun gürültüsünden şikayetçi olan bir kadın, komşusunun seks yaparken çıkardığı sesleri Twitter'da paylaştı. Gürültünün uzunca bir süre devam ettiğini belirten kadın, "Aman Allahım yeniden başlıyor. Bir kadının kaç kez orgazm olması gerekir ki?" yorumunu yaptı.
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