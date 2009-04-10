T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yan Dal Sınav tarihi açıklandı

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na başvurular 13-22 Nisan arasında yapılacak.

10 Nisan 2009 03:00

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (YDUS) başvurular 13-22 Nisan arasında yapılacak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde daha ileri seviyede "Yan Dal Uzmanlık Eğitimi" görmek isteyen adayların seçme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak.

YDUS'a başvurular 13-22 Nisan 2009 tarihleri arasında alınacak. Adaylar sınav kılavuzuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Sınava başvurabilmek için adayların sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanı almış olmaları gerekiyor. YDUS'a Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'ndan 100 üzerinden en az 50 puan alanlar katılabilecek.

Yabancı dil belgeleri için, bu belgenin verilmesine esas olan ilgili mevzuatında belirtilen

YDUS, mesleki bilgi üzerine yapılacak ve yan dal uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar seçilerek, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilecek.

Sınav, 24 Mayıs 2009 Pazar günü saat 09.30'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları ve Tıbbi Mikrobiyoloji ana bilim dallarından gerçekleştirilecek.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24