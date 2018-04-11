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Yaşam

"Yan baktın" tartışması palalı kavgaya dönüştü; 1 ölü

Katil zanlısı kaçma hazırlığındayken yakalandı

11 Nisan 2018 11:51

İstanbul Fatih’te bir genç yan baktın tartışmasına girdiği 6 kişinin palalı saldırısında öldü. Katil zanlısı il dışına kaçmaya hazırlanırken yakaladı.

Daha öncede aynı nedenle tartışan gurup bu defa palayla esnaf Mustafa Ergün’e saldırdı. Vücudunun değişik yerlerine aldığı 6 ayrı pala darbesiyle ağır yaralanan Ergün hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Palayla Mustafa Ergün’ü öldüren zanlının 20 yaşındaki Sinan K. olduğunu belirledi. Sultanbeyli’deki adrese baskın yapan polis, şehir dışına kaçmak için valizini hazırlayan Sinan K.’yı yakaladı. Zanlı tutuklandı.

Genç esnaf Mustafa Ergün’ün Fatih İlçesi’ndeki Molla Hüsrev Vefa Caddesi üzerinde bijuteri dükkanı vardı

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