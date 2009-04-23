'Yan baktın' kavgası cinayetle bitti

Gaziantep'te, 22 yaşındaki Tayfun Çağlar yolda yürürken yan baktığı gerekçesiyle tartıştığı 19 yaşındaki Hasan Emir tarafından tabancayla öldürüldü.



Şoför Ali Caddesi'nde dün gece meydana gelen olayda sedef işlemeciliği yapan Tayfun Çağlar, iş çıkışı gezmeye gittiği sırada karşısından gelen Hasan Emir, 20 yaşındaki Fatih Gömelek, 21 yaşındaki Fevzi Şimşek ve 17 yaşındaki E.P. ile `Yan baktığı' gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Emir üzerinde taşıdığı tabancayla Çağlar'a ateş edip, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte kaçtı. Olay yerinde yaşamını yitiren Tayfun Çağlar'ın cenazesi Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



Zanlı Hasan Emir ile 3 arkadaşı, olaydan bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük olan E.P., Çocuk Polisi'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

