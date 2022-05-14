"Yan baktın" diye sokak ortasında cinayet işledi, 14 ay cezaevinde kalarak serbest bırakıldı!

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl ablasıyla market alışverişinden dönerken, 'yan baktın' tartışmasında öldürülen 20 yaşındaki Muhammet Yelekçi'nin annesi Hayriye Yelekçi, cinayet sanığının tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi. Anne Yelekçi "Oğlum toprakta, ben yanıyorum, katil dışarıda geziyor. Herkes oğlunu severken, ben oğlumun mezarında taş seviyorum" dedi.

Eyüpsultan'da, 5 Şubat 2021 tarihinde, ablasıyla market alışverişine çıkan Muhammed Emin Yelekçi (20), 'yan baktın' tartışmasında silahla vurularak öldürüldü. Katil sanığı Ahmet Gürkan Ayan'a, tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası verildi.



Sanık Ayan'ın sabit ikametgahının olması ve cezaevinde yattığı 14 aylık süre göz önüne alınarak, temyiz sürecini tutuksuz geçirmesi kararıyla, 22 Nisan'da tahliye edildi. Olay sırasında yaralanan 3 sanık hakkında verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası da 3 bin lira para cezasına çevrildi.

Annenin isyanı: Ciğerimi söktüler, katiller dışarıda geziyor

Anne Hayriye Yelekçi, mahkemenin kararına tepki göstererek "Katilin en ağır şekilde cezasını çekmesini istiyorum. O ceza bile benim oğlum için az. Benim oğlum geri gelmeyecek. Oğlumun kanı 10 sene mi? Her gün oğlumun fotoğraflarına bakıp ağlıyorum. Kimse bana 'Senin oğlun öldü, bu cezasız kalmayacak' demiyor.



Üniversite okuttum ben bu çocuğa. Askere gönderecektim. Toprağa verdim oğlumu. Acımı kim paylaşacak? Sadece adalet istiyorum" dedi. Cinayet sanığının dışarda olmasına katlanamadığını ifade eden Yelekçi, "Ciğerimi söktüler, ne hayallerle büyüttüm, suçum bu muydu? Benim oğlum 21 yaşındaydı. Ben yanıyorum, katil dışarıda geziyor. Herkes oğlunu severken ben taş seviyorum. Benim her şeyimi aldılar. Başka anneler babalar yanmasın. O katil cezasını çeksin" diye konuştu.

"Yurt dışı çıkış yasağı bile yok"

Ailenin avukatı Cihan Esin, mahkemenin cinayet için 10 yıl, bacağından, kolundan yaralanan 3 kişi için ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdiğini ifade ederek, "10 yıl hapis cezası aldıktan sonra, içeride kaldığı yaklaşık 14 aylık süre göz önüne alınarak, tahliye edildi. Biz en azından denetimli serbestlik beklerdik. Onu da yapmadılar. Ev hapsine çevirmediler. 3 yıllık bir dışarıda olma durumu var. Dosyalar yaklaşık 1,5 sene istinafta kalacak. Daha önce kesinleşmiş cezası olmadığı için de mahkeme şimdi tahliye etti. Tahliye edildi ama, en azından yurt dışı çıkış yasağı verilebilirdi. Artık kafasına göre çıkabilir" dedi.