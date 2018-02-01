Yan baktıkları iddiasıyla 3 kişiyi bıçakladı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde P.K., \"Niye yan baktınız\" diye sataştığı 3 kişiyi, çıkan kavgada bıçakla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde, Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi\'nde meydana geldi. Kaldırımda bekleyen P.K., alışveriş yaptıkları bakkaldan çıkan E.Ç. (22), F.Ö. (26) ve F.Ç.\'ye (28) \'Niye bana yan baktınız?\' diyerek sataşınca kavga çıktı. Kavgada dövülen P.K., cebinden çıkardığı bıçakla 3 kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, P.K.\'yı gözaltına aldı.