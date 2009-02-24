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Yaşam

'Yan baktı' öldürüldü

Asker eğlencesinde alkol alıp nara atanlara yan baktığı iddia edilen Mehmet Ali Gül (19), bıçaklanarak öldürüldü.

24 Şubat 2009 02:00

Hatay’ın İskenderun ilçesinde asker eğlencesinde alkol alıp nara atanlara yan baktığı iddia edilen 19 yaşındaki Mehmet Ali Gül, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Denizciler Beldesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Asker eğlencesi yapılan düğün salonundan çıkan bir grup, hemen karşı taraftaki parka geçip, burada oturan Mehmet Ali Gül'e ``Niye yan bakıyorsun'' diye çıkıştı. Alkollü olduğu belirlen ve nara atan gruptakilerden biri Gül'e tokat atınca kavga çıktı. Kavga sırasında kalbinden bıçaklanan Gül, olayı müdahale eden polis tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Gül'ün ölümüne neden olan kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı.

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