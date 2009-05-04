Yaman Tarcan'ın cenazesi toprağa verildi

Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Yaman Tarcan'ın (50) cenazesi toprağa verildi.



Tarcan için Teşvikiye Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tarcan'ın cenazesi, namazın ardından yakınları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.



Tarcan'ın cenazesi, daha sonra Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törene, Tarcan'ın eşi Nurdan Tarcan, sinema sanatçıları Tarık Akan ve Kadir İnanır, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, gazeteci-yazar Cengiz Çandar, şarkıcı Özcan Deniz ile sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.



Törene katılanlardan tiyatro sanatçısı Rutkay Aziz, gazetecilerin soruları üzerine Tarcan'ın sevdiği bir arkadaşı olduğunu belirterek, Tarcan'ın yoğun ve onurlu bir yaşam sürdüğünü ifade etti.



İşsizlik ve yoksulluğun devam etmesi halinde bu tür olayların süreceğini iddia eden Aziz, Türkiye'nin insanlarına sahip çıkması gerektiğini, bu açıdan kendisini de eleştirdiğini anlattı. Ekonomik krizin Türkiye'yi teğet geçmediğinin en iyi göstergesinin bu olay olduğunu belirten Aziz, Tarcan'ın ölümünden çok üzüntü duyduğunu kaydederek, ailesine başsağlığı diledi.



Tiyatro sanatçısı Zafer Algöz de sinema sanatçılarının telif hakları konusunda bir imza kampanyası başladıklarını ve bu yılın Ekim ayında telif hakları yasasıyla ilgili TBMM'de girişimlerde bulunacaklarını anlattı.



Oyuncuların meslek birliği çatısı altında toplanması gerektiğini, aksi halde sorunların devam edeceğini ifade eden Algöz, bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması için oyuncuların bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.



Sinema sanatçısı Berhan Şimşek de milletvekilliği döneminde sinema alanında çok çalışma yaptıklarını, ancak bazı konularda eksiklikler bulunduğunu anlattı.



Sanatçıların vergi borçlarının affedilmesi gerektiğini söyleyen Şimşek, mevcut telif hakları yasasının etkin olarak kullanılamadığını savundu.



Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik kriz yaşadığını anlatan Berhan Şimşek, bir toplumun sanatçılarına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

