Yamaha'dan 'Ghosnçuluk' oynayanlara uyarı: Müzik aleti kutularına girmeyin

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Müzik şirketi Yamaha, Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan bir müzik aletinin kutusunda kaçtığı iddiaları üzerine bir uyarı yayımladı.

Uyarıda, müzik enstrumanları için yapılan kutulara ve ekipmanlara girmenin talihsiz kazalara sebep olabileceği ifade edildi.

The Guardian'ın aktardığına göre Nissan CEO'su ile ilgili haberlerin ardından Japonlar arasında sosyal medyada "Ghosnçuluk" diye bir akım başladı. Bu akım kapsamında insanlar kendilerinin müzik enstrumanlarının koruyucu kapları içerisinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada Yamaha, "Nedenini söylemeyeceğiz, ancak birçok insan müzik aleti kutularının içine giriyor. Talihsiz bir kazadan sonra yapılacak bir açıklama çok geç olabilir, o yüzden böyle bir şey denememenizi rica ediyoruz" uyarısında bulunuldu.