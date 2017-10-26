T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yamaha bu sefer motosiklet değil otomobil yaptı

4.5 metre uzunluğundaki araç kasasında iki motosiklet taşıyabiliyor

26 Ekim 2017 18:50

Motosiklet sektörünün en büyük markalarından biri olan Yamaha, bu kez ürettiği bir otomobil ile gündemde. Tokyo'daki otomobil fuarında tanıtımı yapılan Cross Hub henüz bir konsept ama yakın zamanda üretime girmesi bekleniyor. 

Tokyo'daki fuarda 19 ürününü sergileyen Yamaha, dört tekerlekli aracı ile sürpriz yaptı. Aslında kasasında motosiklet taşımak için tasarlanan bu araç, aynı zamanda otomobil olarak da kullanılabilecek.

Habertürk'ün haberine göre, Cross Hub, Compact SUV bir araç ile pick-üp aracın birleşimi. Yamaha'nın 2013 Motiv ve 2015 Sports Ride modellerinin devamı olarak görülüyor.

4.5 metre uzunluğundaki araç kasasında iki motosiklet taşıyabiliyor.

ETİKETLER

yamahamotosikletotomobilTokyoJaponya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24