Yamaha bu sefer motosiklet değil otomobil yaptı

Motosiklet sektörünün en büyük markalarından biri olan Yamaha, bu kez ürettiği bir otomobil ile gündemde. Tokyo'daki otomobil fuarında tanıtımı yapılan Cross Hub henüz bir konsept ama yakın zamanda üretime girmesi bekleniyor.

Tokyo'daki fuarda 19 ürününü sergileyen Yamaha, dört tekerlekli aracı ile sürpriz yaptı. Aslında kasasında motosiklet taşımak için tasarlanan bu araç, aynı zamanda otomobil olarak da kullanılabilecek.

Habertürk'ün haberine göre, Cross Hub, Compact SUV bir araç ile pick-üp aracın birleşimi. Yamaha'nın 2013 Motiv ve 2015 Sports Ride modellerinin devamı olarak görülüyor.

4.5 metre uzunluğundaki araç kasasında iki motosiklet taşıyabiliyor.