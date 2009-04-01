Yamaha, 120 bin aracını piyasadan toplatıyor

Japon motosiklet firması Yamaha, kendi üretimi binek aracının iki modelinin 46 ölümlü kazaya karışması üzerine 120 bin adet aracının toplatılmasına karar verdi.



Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu (CPSC) yaptığı açıklamada, geçerli sürücü ehliyetine sahip 16 yaşından büyük sürücüler için tasarlanmış iki kişilik binek araçların karıştığı kazalarda, sürücü ya da yolcu konumundaki genç çocukların ölümü üzerine Yamaha şirketinin "Rhino 450 ve 660" modellerinin toplatılmasına karar verdiğini bildirdi.



Bu modellerin 46 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı kazaları önlemek amacıyla onarılması için toplatılacağı ve ölümlü kazaların, araçların ilk piyasaya sürüldüğü 2003 ile 2009 yıllarında meydana geldiği belirtildi.



Bu araçların karıştığı kazalarda ölümlerin üçte ikisinden fazlasının araçların devrilmesi, bir kısmının ise sürücülerin ya da yolcuların emniyet kemeri kullanmaması sonucu olduğu ifade edilen açıklamada, onarımla, araçların devrilme riskinin azaltılmasının ve kullanıcıların bacaklarını araçların içinde tutmasının amaçlandığı kaydedildi.



Rhino 450 ve 660 modellerine sahip kimselere bu araçları kullanmaması çağrısında bulunulduğu, araçların satışının durdurulduğu ve araç sahiplerine kask verileceği de bildirildi.

