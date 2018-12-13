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Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları, Artvin- Erzurum yoluna düştü

13 Aralık 2018 13:49

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları, Artvin- Erzurum yoluna düştü. Kapanan yolun ulaşıma açılması ve temizlenmesi için bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.
Artvin- Erzurum yolu Çağlayan köyü mevkisinde, sabah saatlerinde, heyelan meydana geldi. Heyelanda, yol kenarında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yola düştü. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması ve temizliği için bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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