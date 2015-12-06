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Yaşam

Yamaç paraşütüyie otobüsün üstüne düştü

Pamukkale'de otobüsün üstüne düşen Ali Çeldir yaralandı

06 Aralık 2015 18:20

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yamaç paraşütüyle atlayış yapan bir kişi, hareket halindeki yolcu otobüsünün üstüne düşerek yaralandı.

Yamaç paraşütü sporu yapan Ali Çeldir (47), Pamukkale Dinamit Tepesi'nden atlayış gerçekleştirdi. İnişe geçtiği sırada rüzgarın etkisiyle bir süre sürüklenen Çeldir, Karahayıt Mahallesi mevkisinde Çankaya Belediyesine ait İsmail Erkmen (46) idaresindeki 06 AN 3010 plakalı yolcu otobüsünün üzerine düştü. Yaralanan Çeldir, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekibince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çeldir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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