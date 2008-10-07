Yamaç paraşütünün yeni adresi: Kaş

Antalya'nın Kaş ilçesi, Fethiye Babadağ'dan sonra yamaç paraşütünün önemli merkezlerinden biri haline gelirken, sektör temsilcileri Kaş'ta 12 ay boyunca yamaç paraşütü yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Kaş'taki Asaz Dağı ve Kırdavlı Tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının yeni durağı oldu. İklim ve coğrafi koşullarıyla yamaç paraşütü için uygun şartlara sahip olan Kaş'ta yılda yaklaşık bin 500 uçuş gerçekleştiriliyor. Kaş'ın güzelliğini havadan izlemek için yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirenler, bu heyecanın karşılığında ortalama 100 avro ödüyorlar.



Ankara Uçuş Kulübü üyesi ve Basın Sözcüsü Melisa Yıldırım, yamaç paraşütünün Türkiye'de yeni yeni keşfedilmeye başladığını, buna karşın dünya turizminde, turizm çeşitliliği açısından önemli bir yeri bulunduğunu dile getirdi. Yamaç paraşütünün bir çok doğal güzelliklere sahip Kaş'ta yıl boyunca yapılmasını istediklerini ve bu konuda bazı çalışmalar başlattıklarını ifade eden Yıldırım, Kaş'ta şu anda üç firmanın yamaç paraşütü yaptırdığını, ilçe dışından gelen uçuş okulları ve üniversite öğrencileri ile yabancı uçuş meraklılarının Kaş semalarını canlandırdığına dikkati çekti. Yıldırım, şunları söyledi:

"Kaş'ta iki ayrı bölgeden yamaç paraşütü yapılabiliyor. Bunlar Asaz Dağı ve Kırdavlı Tepesi. Son derece uygun iklim ve coğrafi koşulları dolayısıyla uçuşların yıla yayılmasını, Kaş'a daha fazla turist gelmesini sağlamak istiyoruz. Çünkü Kaş, yamaç paraşütüne yeni başlayanlar için çok ideal bir bölge. Tek sıkıntı ise uçuştan sonra uygun iniş alanının bulunmaması. Eğer tam anlamıyla uygun, güvenli iniş alanı yapılabilirse, buraya yıl boyunca çok sayıda pilotun geleceğini ve bunun da öncelikle Kaş'a ve sonra da Türk turizmine fayda getireceğine inanıyoruz."



Melisa Yıldırım, Kaş Limanı'nda daha önce yamaç paraşütü pilotlarına tahsis edilen güvenli iniş alanının başka kişiler tarafından kullanılmaya başlandığını söyledi. Kaş Belediye Başkanı ile görüştüklerini belirten Yıldırım, "Belediye Başkanı bize buranın yamaç paraşütü pilotlarına tahsis edildiğini söyledi ve alanın başkaları tarafından kullanılmayacağına dair söz verdi. Kendilerine yamaç paraşütçüleri adına teşekkür ediyoruz. Bizim isteğimiz, Kaş'ı yamaç paraşütü sektöründe yeni bir adres yapmak" dedi.

