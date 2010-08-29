-YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE EVLENME TEKLİFİ FETHİYE (A.A) - 29.08.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan Ölüdeniz'e doğru yamaç paraşütü yapan genç, 2 bin metre yükseklikte diğer paraşütte bulunan kız arkadaşına evlenme teklif etti. Tatil için Fethiye'ye gelen 26 yaşındaki Emre Can Kaya, üniversite öğrencisi kız arkadaşı 24 yaşındaki Seray Yıldız'a evlenme teklif etmeye karar verdi. Kaya, yamaç paraşütü pilotu Ferhat Binici'ye, kız arkadaşına sürpriz yapmak istediğini, afiş yaptırıp geleceğini, arkadaşının bundan habersiz olduğunu söyledi. Sabah saatlerinde Kaya, pilot Binici ile Yıldız da bir başka yamaç paraşütü pilotu ile birlikte uçmak için bin 970 metrelik Babadağ'a çıktı. Gerekli uçuş hazırlıkları yapıldıktan sonra her iki genç, pilotlarla birlikte Ölüdeniz'e doğru tandem uçuşa geçti. 2 bin metreye çıkıldığında Kaya, Yıldız'a doğru çantasında bulunan 'benimle evlenir misin' yazılı afişi çıkardı. Yıldız'dan 'evet' yanıtı gelmesi üzerine iki genç inişe geçti. Kaya, indikten sonra yanında bulunan yüzüğü çıkarıp, Yıldız'ın parmağına taktı. Kaya, gazetecilere, Yıldız'a bir türlü evlenme teklifinde bulunamadığını ifade ederek, ''Cesaretimi toplayıp, gökyüzünde 2 bin metrede afişle evlilik teklifimi yaptım. Çok mutluyum. O da kabul etti. Hayatım boyunca bu anı unutmayacağım'' dedi. Yıldız ise bu teklifin kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirterek, ''Uçmaktan vazgeçiyordum. Çünkü biraz korkmuştum. Pilotum ısrar etti. Uçunca da 2 bin metrede, üzerinde arkadaşımla benim fotoğrafım bulunan bu afişteki yazıyı görünce şaşırdım. Önce bir şey söyleyemedim. Daha sonra da teklifini 'evet' diyerek kabul ettim'' diye konuştu.