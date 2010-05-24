Yamaç paraşütü yaparken düşen turist kurtarıldı

T24- Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşüt kazasında yaralanan 71 yaşındaki İngiliz turist, helikopterle gönderilen askeri personel ile AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bölgede dün yoğun sis nedeniyle meydana gelen, yabancı uyruklu 2 turist ile 2 Türk pilotun yaralandığı 2 kazadan birinde, 71 yaşındaki İngiliz turist Rocger Parker ile paraşüt pilotu Serkan Akan, diğerinde ise Avustralya uyruklu 25 yaşındaki Catherin Diways ve pilot Ramazan Okşak yaralandı.

Hafif yaralanan Serkan Akan, paraşütçü arkadaşlarının yardımıyla Babadağ'ın bin 900 metre rakımlı tepesine çıkarıldı, oradan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan, Dalaman Askeri Havalimanından gönderilen helikopterdeki askeri personel ile AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan 71 yaşındaki İngiliz turist Parker'ın yaşlı olmasını ve sağlığının tehlikeye girme riskini göz önünde bulunduran ekipler, ilk müdahaleyi yaptıkları Parker'ın hastaneye helikopterle kaldırılmasına karar verdi. Bunun üzerine, Parker, helikopterle Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü.

Kurtarma çalışmalarına katılan paraşütçüler, çalışmalarını gece boyunca sürdüren kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

2 kazada yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.(aa)