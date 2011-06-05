Yamaç Paraşütü Şampiyonası sona erdi

T24 - Erzincan'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası üçüncü mesafe yarışlarıyla tamamlandı.





Erzincan Valiliği ile Erzincan Belediyesinin düzenlediği, 19 ülkeden 72'si yabancı, 78'i Türk toplam 150 sporcunun katıldığı şampiyonanın son yarışmasında, Çakırman Tepesi 800 metreden havalanan yarışmacılar, 4 ayrı noktaya ulaşıp 91 kilometrelik uçuşun ardından Tercan ilçesindeki bitiş noktasına iniş yaptı.

Yarışmada, genel klasmanda, Makedon sporcu Igor Todevski birinci, Fransa adına yarışan Japon bayan sporcu Seiko Fukuoka ikinci ve Türk sporcu Semih Sayır üçüncü olurken takımlar klasmanında ise Les Passager du Vent takımı birinci, Czech Team ikinci, Macedonia Team takımı ise üçüncü sırada yer aldı. Şampiyonada dereceye giren sporculara kupaları Erzincan Saat Kulesi önünde düzenlenen törenle verildi.

Törene, Erzincan Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Belediye Başkanı Yüksel Çakır, Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimitrovski ve sporcular katıldı.

Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Dimitrovski, törende yaptığı konuşmada, Erzincan'ın yamaç paraşütü sporu için çok uygun bir yer olduğunu belirterek, şampiyonanın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Yüksel Çakır da 19 ülkeden 150 sporcuya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, önümüzdeki yıl da şampiyonanın Erzincan'da yapılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erzincan Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi de önemli bir organizasyonu geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Erzincan artık büyük düşünüyor. Türkiye, artık büyük düşünüyor. Bu şampiyona bize daha geniş ufukta daha büyük düşünmeyi gösterdi. Ben önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek dünya şampiyonasının Erzincan'ın hem Türkiye'de hem dünya genelinde tanıtılmasına çok büyük katkısı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Törende, daha sonra şampiyonada dereceye giren sporcuların kupaları verildi.