Yamaç paraşütü pilotu kayalıklara düşerek öldü

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, yamaç paraşütü pilotu Bekir Baştuğ, atlayış sırasında paraşütünün kapanması sonucu düşerek yaşamını yitirdi.

Döşemealtı ilçesi Bademağacı mevkisinde sabah saatlerinde atlayış yapan yamaç paraşütü eğitmeni Bekir Baştuğ, paraşütünün kapanması nedeniyle kayalık bölgeye düşerek yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından kayalık bölgeden alınan Baştuğ\'u cansız bedeni incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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