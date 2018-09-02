Yamaç paraşütü pilotlar,ı gökyüzünü renklendirdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası ön eleme şampiyonası başladı. 2 bin 140 metre yükseklikteki Yaylacık Dağı\'na gelen 23 ülkeden 123 yamaç paraşütü pilotu atlayış yaptı, paraşütlerle gökyüzü renklendi.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası ön eleme şampiyonasında Uluslararası Hava Sporları Federasyonu\'ndan (FAI) lisanslı sporcular, ilçedeki 2 bin 140 metre yükseklikteki Yaylacık Dağı\'ndan atlayış yaptı. Yarışmaya 23 ülkeden 123 yamaç paraşütü pilotu katıldı. FAI- CAT2 onaylı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması\'nın, aynı zamanda Türkiye\'de bu yıl yapılan ilk resmi mesafe yarışması olma özelliği taşadığı bildirildi. 7 Eylül\'e kadar devam edecek şampiyonaya katılan pilotlar sırasıyla uçuşlarını gerçekleştirdi. Paraşütlerin havalanmasıyla gökyüzünde renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlarda yarışmaya ilgi gösterdi.

Çameli Belediye Başkanı Ak Partili Cengiz Arslan, yarışmaya Afrika\'dan, ABD\'ye kadar birçok ülkeden pilotun katıldığını, bunun Denizli\'nin ve Türkiye\'nin tanıtımı için önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

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