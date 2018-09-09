Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Aksaray'da başladı (2)

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY (DHA)

13 MİLLİ SPORCU ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYOR

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası (Paragliding World Cup) mesafe yarışması başladı. Yarışmada 13 milli sporcu da Türkiye\'yi temsil ediyor. Hasan Dağı’nın eteklerinden teker teker kendilerini boşluğa bırakan pilotlar gökyüzünde rengarenk görüntüler oluşturdu.

MESAFE 100-150 KİLOMETRE

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Türk Hava Kurumu (THK) işbirliğinde yapılan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası mesafe yarışmasına 30 ülkeden 130 sporcu katılımıyla başladı. Yarışma da 13 milli sporcu da Türkiye\'yi temsil ediyor. Yarışmaya katılan Mustafa Ulutaş (42), “Gökyüzü rengarenk olacak. Güzel bir şey. Amacımız ülkemizi temsil etmek” dedi. Hava Sporları Aksaray Temsilcisi ve Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman, “Bugün ilk resmi günümüz. 30 ülkeden 130 milli takım sporcusu katılıyor. Aksaray tarihinde bir ilk. Bu yüzden dünya kupasını Aksaray’da yapmanın gururunu yaşıyoruz. Pilotlarımıza verdiğimiz 150 ile 100 kilometre arasındaki görevi en iyi şekilde, en hızlı şekilde tamamlayıp günün uçuşunu tamamlamış olacağız. Bu çok büyük bir organizasyon. O yüzden sadece milli takımlar seviyesinde gerçekleşiyor. Türkiye’den 13 milli sporcumuz katıldı bu yarışmaya” ifadelerini kullandı.

Uçuş pilotu Burcu Demirörs Esen (30), “Bugün Dünya Şampiyonası burada gerçekleştiriliyor. Yıllar önce de gerçekleştirilmişti. Daha sonra tekrar Türkiye’ye verdiler. Çok gururlu ve mutluyuz. Yarışmada 13 Türk var diğerleri yabancı. İlk defa geldiler ve çok sevdiler burayı” dedi. Milli takım uçuş pilotu Merve Gülşah Arslan (27) ise “Bugün dünya kupasının ilk günü. Bize 72 kilometrelik bir görev uçuşu verdiler. Olabildiğince kısa sürede bu görevi tamamlamaya çalışacağız. Rakiplerim çok zorlu, sağlam pilotlar. Hiç kolay olmayacak. Zaten kolay olan şey güzel değildir. Onun için çok eğlenceli ve güzel bir yarışma olacak” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hasan dağında çalışma görüntüsü

- Yamaç paraşütü pilotlarının hazırlıkları

- Pilotların uçuş anları

- Uçuş pilotlarının açıklamaları.

- Abdullah Kahraman\'ın açıklamaları