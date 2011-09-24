Yalova'yı bekleyen büyük tehlike

T24 - Yalova'da Hollandalı firma Vopak tarafından, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Beldesi'ne kurulmak istenen tesislerde depolanacak 25 kimyasal maddenin oluşturacağı tehlikeler Vopak tarafından rapor haline getirildi.

Vopak'ın hazırlattığı 1081 sayfalık ÇED raporunda belirtilen maddeler arasında insanın genetik yapısını bozma özelliği olduğu ileri sürülen fenol ve triklorotilen isimli kimyasal maddeler ile üremeyi engelleyen ve kanserojen maddeler de yer alıyor.

Yalova'nın Çiftlikköy İlçesine bağlı Taşköprü Beldesi'nde Eski Elyaf Akrilik İplik Fabrikası'nın bulunduğu 26 hektara kimyasal atık depolama tesisi kuracak olan Vopak'a olan tepkiler devam ediyor. Toplam 32 ülkedeki 80 terminalinde petrol ürünleri, sıvı kimyasalları ve bitkisel yağları depolayan Vopak'ın, Yalova'da 150 tankta depolayacağı 25 kimyasal maddenin zararları ÇED raporuyla açıklandı. Çok sayıda, kolay alevlenen maddenin yanı sıra, kanserojen, üremeyi engelleyen ve mutasyona uğratan birçok kimyasal maddenin yer aldığı bu raporda, insanın genetik yapısını bozma özelliği bulunan fenol ve triklorotilen isimli kimyasal maddeler de yer alıyor.



İşte maddeler ve özellikleri

-Asetik asit: Alevlenir, ciddi yanıklara neden olur, aşındırıcıdır.

-Asetik anhidrit: Alevlenir, yanıklara neden olur, aşındırıcıdır, solunması halinde zararlı, yutulması halinde zararlı.

-Aseton: Kolay alevlenir, tahriş edici, gözleri tahriş edici, buharları hissizliğe ve baş dönmesine neden olabilir, tekrarlanan maruz kalmada deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

-Akrilik asit: Alevlenir, zararlı, solunması halinde zararlı, cilt ile temasında zararlı, yutulması halinde zararlı, aşındırıcı, ciddi yanıklara neden olur, çevre için tehlikeli, sucul organizmalar için çok toksiktir (zararlı).

-Akrilolnitril: Çevre için tehlikeli, kolay alevlenir, kansere neden olabilir, solunması, cilt ile temasında, yutulmasında toksik, tahriş edici, solunum sistemini, cildi tahriş eder, tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi, gözde ciddi zarar tehlikesi, ciltle temasında hassasiyet oluşturabilir, sucul organizmalar için toksik, zararlıdır, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

-Baz yağlar (yüksek, orta, düşük): Kansere neden olabilir, kanserojen.

-Bütil asetat: Alevlenir, tekrarlanan maruz kalmada deride kuruluk, çatlama, buharları hissizliğe, baş dönmesine neden olabilir.

-Bütil akrilat: Gözleri, solunumu, cildi tahriş eder. Ciltle temasında hassasiyet oluşturabilir, alevlenir. Kostik soda: ciddi yanıklara neden olur, aşındırıcı.



-Dietilen glikol: Yutulması halinde zararlı.

-Dioktil flatat: doğurganlığı azaltabilir, anne karnındaki çocuğa zarar verebilir, üreme için toksik.

-Etanol: Kolay alevlenir.

-Etil asetat: tahriş edici, tekrarlanan maruz kalmada deride çatlama, kuruluk, buharları hissizliğe ve baş dönmesine neden olabilir, gözleri tahriş eder, kolay alevlenir.

-Etil akrilat: Kolay alevlenir, zararlı, solunması halinde, ciltle temasında, yutulması halinde zararlı, gözleri, solunum sistemini, cildi tahriş eder.

-Etil alkol: Kolay alevlenir, çevre için tehlikeli.

-Etilel glikol: Çevre için tehlikeli, sucul organizmalar için toksik. Sucuk organizmalar için zararlı.

-Hekzan: Sucul organizmalar için zararlı, çevre için tehlikeli, tahriş edicidir. Yutulması halinde akciğere zararlıdır. Sağlığa ciddi hasar tehlikesi, solunması halinde zararlı, doğurganlığı azaltır.

-İsopropil alkol: Kolay alev alır, tahriş edici.

-Metanol: Toksiktir, tedavisi olmayan çok ciddi etkileri vardır.

-Metil akrilat: Kolay alevlenir.

-Fenol: toksiktir. Mutojen (Canlı organizmaların DNA veya RNA gibi hücresel bilgi ve yönetim zincirlerinin moleküler yapısını değiştirerek, söz konusu organizmanın doğal olarak beklenen seviyenin çok üzerinde mutasyona uğramasına sebep olan fiziksel veya kimyasal etmen), tedavisi olmayan etki riski, yanıklara neden olur, aşındırıcı, zararlı, sağlığa zararlı.

-Stiren: Zararlı, alevlenir.

-Tolüen: Üeme için toksik, zararlı.

-Trikloroetilen: kansere neden olabilir, kansorojen, mutojen, tedavisi olmayan etki riski.

-Vinil asetat: Kolay alevlenir.

-Beyaz ispirto: Kansorojen.

-Ksilen: Alevlenir, zararlı, tahriş edici.





