Yalova'ya şap salgını nedeniyle hayvan giriş- çıkışı yasaklandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, şap salgını nedeniyle kente hayvan giriş- çıkışını yasakladı.

Yalova’da 3 işletmede şap hastalığının görülmesi üzerine harekete geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda kentte hayvan giriş- çıkışını yasakladı. Hastalığın görüldüğü üç işletmenin bulunduğu bölgeler de karantina altına alındı. Yapılan açıklamada Yalova’da sadece 3 işletmede şap hastalığının görüldüğü ve 19 büyükbaş hayvanın hastalıktan etkilendiği bildirildi.

Tarımdan sorumlu olan Yalova Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi de yaptığı açıklamada çevre illerde şap hastalığının görülmesi ve 3 işletmeden gelen müracaat üzerine harekete geçtiklerini belirterek Yalova’da 7 ekiple aşılama çalışması yaptıklarını söyledi. Hastalığın görülmesinden bu yana 6 bin 439 büyükbaş hayvanın aşılandığını söyleyen Vali Yardımcısı Çiftçi, “Yalova’da insan sağlığını tehdit eden bir durum yok. Sadece 3 işletmemizde görüldü ve derhal müdahale edildi. Gerekli idari ve fenni tedbirler alındı. Düzenli yapılan aşılamalarla hastalığın bulaşması önlenebiliyor. Her şey tamamen kontrolümüz altında” dedi.

Çifti, karantina uygulamasının da sadece hastalığın görüldüğü işletmelerin bulunduğu alanı kapsadığı, il genelinin tamamını kapsamadığını dile getirdi.