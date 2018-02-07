T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yalova'dan İngiltere'ye 35 milyon euroluk feribot

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tersanede inşa edilen 'Victoria of Wight' isimli feribot, törenle denize indirildi

07 Şubat 2018 19:42

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da, Altınova Tersaneler Bölgesi\'nde faaliyet gösteren bir tersanede inşa edilen \'Victoria of Wight\' isimli feribot, törenle denize indirildi. 35 milyon euroya mal olan feribot İngiltere\'de hizmek verecek.
\'Victoria of Wight\' isimli feribotun denize indirilmesi nedeniyle tersanede tören düzenlendi. Törende, tersanenin müdürü Hüseyin Şanlı ile teknik müdür Görkem Uçkan ve gemi sahibi İngiliz firma adına proje direktörü John Burrows, kurdeleyi birlikte kesti. Feribot, İngiliz firma tarafından Portsmouth ve Isle of Wight arasında ana hat üzerinde işletilecek. Tersanenin proje koordinatörü Samet Cırlak, feribotun 89.70 metre boy, 19.40 metre genişlik ve 4.60 metre derinlikte olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
\"Feribotun servis hızı saatte 12 deniz mili, en yüksek hızı ise 13 deniz milidir. Ayrıca bu hızda kapasitesinin 1200 yolcu ve 178 otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Bu projedeki önemli nokta en son teknoloji olan hibrit sistemler ile donatılmasıdır. Ayrıca gemideki donanım da yolcu gemisi sınıfında dikkate alınmaktadır. Gemide çocuk sinema salonu, çocuk oyun alanı, 2 adet kafeterya, kumarhane ve çalışma alanları bulunmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında inşa edilen gemi bu tipteki gemiler içerisinde en büyük ve kapsamlı gemilerden biri olacaktır. Denize iniş törenine müşteri tarafından proje direktörü John Burrows önderliğinde 15 kişilik bir ekip eşlik etti. Geminin maliyeti 35 milyon avro civarındadır. Bu tip gemilere yakın gelecekte daha fazla ihtiyaç olacağını biliyoruz. Halihazırda Norveç\'e de hibrit projeler inşa ediyoruz.\"
Samet Cırlak, feribotun tersaneleri tarafından İngiliz firmaya teslim edilen ilk gemi, denize indirdikleri 53\'üncü gemi olduğunu söyledi. Denize indirilen feribot, işlemlerden sonra İngiltere\'ye doğru yola çıkacak. Tersanede daha farklı tip ve özellikte 9 gemi inşasının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA DHA YALOVA Altınova Tersaneler BölgesiWightTörendetersaneninHüseyinGörkem UçkanJohn BurrowsPortsmouthIsleTersaneninSamet Cırlakferibotun 89AyrıcaBuAyrıca gemidekiGemideDenize

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24