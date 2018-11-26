Yalova'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (3)

VİLLALAR KAÇAK

Yalova\'da, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili arama yapılan 2 villanın da kaçak inşa edildiği ortaya çıktı. 2014 yılında biri tarla, diğeri ise elma bahçesi olarak mülk edinilen villalara imar izninin bulunmadığı için cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Villalardan birinin girişinde Suudi Arabistan Kralı Selman ile veliaht prens Muhammed Bin Selman\'ın fotoğraflarının asılı olması dikkat çekti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova\'nın Termal ilçesi Samanlı köyündeki 2 villada başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İstanbul\'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından uzman kriminal ekipler, her iki villada da olası özel bölümleri araştırıyor. 3 bin 750 metrekare alana sahip villanın bahçesindeki 3 su kuyusundaki suyun tahliyesinin ardından ekipler merdivenle kuyulara inip iz aramaya başladı.

Kapsamlı aramanın yapıldığı Suudi Prens Selman\'ın arkadaşı olduğu iddia edilen Suudi iş insanına ait villanın 2014 yılında Muhammed Al Fozan ve Muhammed Al Suhai isminde iki kişi adına tarla olarak satın alındığı, imar izni olmayan tarlaya kaçak olarak inşa edildiği iddia edildi. Aramanın yapıldığı diğer villanın ise yine aynı tarihte Omary Turizm Gıda Tic. A.Ş. tarafından satın alındığı imar izni bulunmayan ve elma bahçesi olarak görülen alana yine kaçak olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Kaçak villanın girişindeki duvarda Kral Selman ile Veliaht Prens Selman\'ın fotoğraflarının asılı bulunması dikkat çekti.

VİLLALARIN SAHİPLERİ SUUDİ İŞ İNSANLARI

İstanbul\'dan gelen özel ekibin, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Samanlı köyünde arama yaptığı villaların sahipleri de belirlendi. Villa sahibi iki Suudi iş insanının, Kaşıkçı cinayeti öncesi ve sonrasında, 15 kişilik infaz ekibinde bulunanlarla telefon görüşmesi yaptıkları öne sürüldü.

Sabah erken saatlerde ilk aramanın başladığı büyük villanın Al Fozan and Al Suhai şirketine ait olduğu, şirketin yönetim kurulu başkanının Muhammed Al Fozan olduğu öğrenildi. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Al Fozan’ın, Suudi Arabistan\'daki Arap İş Başarı Ödülleri\'ne layık görülüp Ömür Boyu Başarı Ödülü kazandığı da öğrenildi. Diğer villanın ise Omary Turizm Gıda şirketine ait olduğu, yönetim kurulu başkanının da Abdulaziz İbrahim Al Omary olduğu bilgisine ulaşıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YALOVA\'DAKİ SUUDİ İLE GÖRÜŞMÜŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yapılan açıklamada, Kaşıkçı\'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova\'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğununu tespit edildiği, bu görüşmenin, Kaşıkçı\'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğunun değerlendirildiği belirtildi.



İsmail ÖZTÜRK- Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA, (DHA)



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