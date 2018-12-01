"Yalova'daki uyarıcı bir depremdi"

Çınarcık’ta dün sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Uzmanlar yaşanan depremi uyarıcı olarak niteledi, önlem çağrısı yaptı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde dün sabah saat 05.36’da 4,1 büyüklüğünde ve yerin 14 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Bursa ve Tekirdağ gibi illerden de hissedilirken, büyük paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybının bulunmadığı belirtildi.

Depremin ardından, 1,5 ile 2,9 arasında 5 artçı sarsıntı daha hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 7 kilometre olarak kaydetti.

İstanbul’u ilgilendirmiyor

Depremin İstanbul’da Kartal, Tuzla ve Ataköy gibi ilçelerde yoğun hissedildiğini kaydeden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Kentin kayalık yerlerinde hissedilmedi. Çünkü bu depremin İstanbulla ilgisi yok. Bu deprem aslında uyarıcı oldu. Armutlu burnuyla İmralı Adası, Gemlik Körfezi’nin girişinde bir deprem bekleniyor. Bu bölgede 6.3-6.4’lük bir deprem olacak. Meydana gelen deprem Bursa, Balıkesir ve Yalova’yı etkiler” diye konuştu.

Çok miktarda diri fay var

Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda yer alan Yalova’da çok miktarda diri fay parçası bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, “Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır” denildi.