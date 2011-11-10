Yalova'daki gizemli dumanın sırrı çözüldü

T24

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bora Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Mecidiye köyünde topraktan çıkan buharla ilgili araştırma ve incelemelerin tamamlandığını belirtti.Yalçın, ilk yapılan cihazlı ölçümlerde çukurdan çıkan gazın kimyasal nitelik taşıdığının tespit edildiğini ve her ihtimale karşın köy sakinlerine çukura yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydetti.Bölgenin Yalova-Armutlu termal turizm merkezi sınırları içinde yer alması ve buharın çıkış nedeninin sismik bir aktiviteyle ilgisi olup olmadığının araştırılması için TÜBİTAK MAM'a başvurduklarını belirten Yalçın, şu bilgileri verdi:“Bu doğrultuda aynı gün görevlendirilen teknik elemanlar tarafından yapılan ölçümlerde çukur ağzında çıkış sıcaklığının 51,5 derece olduğu ve aletli ölçümlerde açığa çıkan gazın metan veya radon olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, çukurdan alınan gaz numuneleri laboratuvar tahlili ve analizi amacıyla İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Hoşgörmez'e iletilmiştir. Yapılan analiz sonucu söz konusu gazın jeotermalden kaynaklanan su buharı, hidrojen sülfür, karbonik asit ile evin yanında bulunan ahırdan kaynaklanan benzen ve heqzan olduğu, ayrıca helyum gazına da rastlanıldığı bildirilmiştir.”