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Yalova'da yaralı atmaca tedavi edildi

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) - YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde bulunan yaralı atmaca, Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi

28 Aralık 2018 13:27

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) - YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde bulunan yaralı atmaca, Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi.
Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından doğada yaralı bir atmaca bulundu. Ekipler atmacayı Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi\'nde tedavi edilmek üzere Zabıta Amirliği’ne bıraktı. Ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen atmaca veteriner Hekimi Nesrin Fakirullahoğlu tarafından tedavi edildi. Atmaca, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.

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