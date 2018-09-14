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Yalova'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok işyerinde su baskını yaşandı

14 Eylül 2018 10:42

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok işyerinde su baskını yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün de uyarılarda bulunduğu yağış Yalova\'da gece saatlerinde etkili oldu. Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 33 kilogram yağış düşerken, kent merkezinde Cumhuriyet, Gazipaşa, İstanbul, Mimar Sinan ve Fatih caddelerinde bazı alanlar suyla kaplandı. Araçlar güçlükle ilerledi. Etkili olan yağış nedeniyle İstanbul, Fatih ve Cumhuriyet caddelerindeki birçok işyerini su bastı. Yalovalı esnaf da meydana gelen su baskınları nedeniyle işyerlerinde temizlik yaptı.
Yağış nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı. Polis ekipleri sürücüleri yönlendirirken, belediye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma yaptı.

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