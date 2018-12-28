Yalova'da yaban ve sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'nce ağır kış şartlarından etkilenen yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekiplerince il genelinde programlı bir şekilde soğuk havadan etkilenen ve kar nedeni ile yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışması sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaban hayvanı popülasyonundaki azalmayı önlemek, tabiattaki doğal dengeyi korumak ve soğuk havaların gelmesi ile sokak hayvanlarının yiyecek bulmalarının zorlaşması sebebiyle her yıl kış şartları ağırlaştıkça düzenli olarak yemleme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Merkez’e bağlı Elmalık, Kurtköy, Güneyköy, Sugören ve Samanlı köyleri ile Höyüktepe’de 100 kilo buğday, 100 kilo mısır, 100 kilo arpa, 100 kilo köpek yeminin doğaya bırakıldığı bildirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü’nce yıl içerisinde kış aylarında toplam 8 ton besi yemi, sakatat, saman, ot, yonca gibi yemlerin doğaya bırakıldığı belirtildi.

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