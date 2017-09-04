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Yalova'da tatilcilerin dönüşü sürüyor

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,(DHA)-TATİLCİLERİN bayram dönüşlerini son güne bırakmaları, Yalova’da hem karayolunda hem de İDO’ya ait Topçular İskelesi’nde yoğunluğa neden oldu

04 Eylül 2017 20:08

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,(DHA)-TATİLCİLERİN bayram dönüşlerini son güne bırakmaları, Yalova’da hem karayolunda hem de İDO’ya ait Topçular İskelesi’nde yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilini şehir dışında geçiren tatilciler, dönüşlerinde karayolunun yanı sıra hem Osmangazi Köprüsü’nü hem de İDO’ya ait Topçular-Eskihisar Hattı’nı aktif olarak kullanıyor.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar, D-130 Yalova-İzmit Karayolu’nda yoğunluğa neden oldu. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osmangazi Köprüsü gişeleri, Yalova-Bursa karayolu çıkışı ile İzmit-Yalova girişinde trafiğin daha rahat sağlanması için önlem aldı. Yalova Jandarması da şehrin giriş ve çıkış noktalarında önlemlerini artırdı. Bayram trafiği yoğunluğunun yaşandığı Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa karayolunda Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de önlemlerini alarak her 10 kilometrede bir ekip bulundurdu. Alınan önlemlere yoğunluğa rağmen araçlar akıcı bir şekilde seyretti.
TOPÇULAR İSKELESİ’NDE 18 GEMİ GÖREV YAPIYOR
Bu arada,  İDO’ya ait Eskihisar-Topçular hattında da yer yer akıcı yoğunluk yaşandı. Bayram tatilinin son günü nedeniyle İDO gerekli önlemleri alarak sefer yapan 15 arabalı vapur sayısını 18’e çıkarttı. Araçlar, alanda beklemeksizin Topçular’dan Eskihisar’a geçiş yaptı. Bayram tatilinin son gününde gece yarısından saat 16.00’ya kadar hattan 12 bin 780 aracın geçiş yaptığı, gemilerin ise karşılıklı olarak bu saate kadar 290 sefer yaptığı bildirildi.

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