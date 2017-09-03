T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalova'da tatil dönüşü yoğunluğu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinin 9'uncu gününde tatilciler dönüşe geçti

03 Eylül 2017 23:24

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinin 9\'uncu gününde tatilciler dönüşe geçti. Yalova-İzmit karayolunda az da olsa yoğunluk yaşanmaya başladı.
Kurban Bayramı tatilini Ege sahillerinde ve memleketlerinde geçiren tatilciler, bir gün öncesinden dönüşe geçti. D-130 Yalova-İzmit karayolunda az da olsa yoğunluk yaşanmaya başladı. Osmangazi Köprüsü’nün aktif olarak kullanılması, İDO’nun Topçular-Eskihisar Hattı’na feribot takviyeleri yapması ve Yalova’daki Tonami Kavşağı’nın açık tutulması, geçen senelere oranla yoğunluğu azalttı. Yalova’daki Topçular İskelesi’nin istif alanında yer yer yoğunluk oluştu.
İDO yetkilileri, normalde Eskihisar-Topçular hattında 15 geminin karşılıklı sefer yaptığını ancak bayram nedeniyle hatta 2 gemi daha takviye yapıldığını bildirdi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişeleri, Yalova-Bursa karayolu çıkışı ile İzmit-Yalova girişinde trafiğin daha rahat sağlanması için önlem aldı. Jandarma da şehrin giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA DHAKURBAN BayramıYalovaİzmitKurban BayramıEgeOsmangazi KöprüsününTopçularEskihisar HattınaYalovadaki Tonami KavşağınınTopçularEskihisarTopçularYalovaEmniyet MüdürlüğüOsmangazi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24