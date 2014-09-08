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Yalova'da su kesintileri başladı

Yalova'da saat 08.00-20.00 saatleri arasında su kesintisine gidilirken, vatandaşlar alınan tedbirler hakkında SMS'le bilgilendiriliyor

08 Eylül 2014 21:31

Yalova'da su sıkıntısına çare olarak mahalle bazında 08.00 ile 20.00 saatleri arasında kesintiler yapılıyor. Vatandaşlar ise SMS ile alınan tedbirler ve kesintiler hakkında bilgilendiriliyor.

DHA'nın haberine göre, yaz boyunca su sıkıntısı çeken ve Yalova’ya içme suyu temin eden Gökçedere Barajı’nda su seviyesinin son demlerini yaşadığı bu günlerde, kente mahalle bazında su veriliyor. Yalova Belediyesi, şehri 3 gruba ayırarak, mahalle bazında su kesintileri uyguluyor.

Yalova Belediyesi yetkilileri, Yeşil Körfez Su Birliği tarafından belediyeye yapılan bilgilendirmeye göre bölgelere göre 3 gün arayla su kesintileri yapıyor.

Kurtköy Deresi’nden ve açılan sondaj kuyularından alınan suyun ise Gökçedere Barajı’na 10 Eylül tarihine kadar bağlanacağı bildirildi. Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergiz tarafından yapılan açıklamada baraja kadar olan boru bağlantılarının gerçekleştiği, su pompaları temininin beklendiği bildirildi. Yapılacak bağlantının baraja takviyede bulunacağı ancak bunun kalıcı bir çözüm olmayacağı bildirildi.

Ömer Nergiz, normal şartlarda Yalova’nın 36 saat yetecek suyu bulunduğunu, yaptıkları kesinti ile bu süreci 4 güne çıkardıklarını söyledi.

Bu arada yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Yalova’ya sıkıntı olmadığı günlerde Gökçedere Barajı’nrdan kente saniyede bin metreküp su pompalanıyordu. Kuraklık nedeniyle bu miktar saniyede 500 metreküpe düştü.

 

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