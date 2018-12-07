T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalova'da sokaklara hayvanlar için yiyecek bırakıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, havaların soğuması sebebiyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli bölgelere yiyecek bıraktı

07 Aralık 2018 16:50

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, havaların soğuması sebebiyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli bölgelere yiyecek bıraktı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, \"Vatandaşlarımızı, bu zor hava şartlarında sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum\" dedi.
Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları korumak amacıyla çalışma başlattı. Ekipler tarafından hayvanların kolay ulaşabileceği alanlara yiyecekler bırakılırken, zor hava koşulları devam ettiği sürece sokak hayvanları için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, \"Sokakta yaşayan canlarımızı unutmuyor, gerekli kontrollerini düzenli olarak yapıyoruz. Hava şartlarının zorlaşmasıyla birlikte sokaktaki canlarımızın yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ulaşabilecekleri bölgelere yiyecekler bırakmaya başladık. Bu çalışmayı yıllardır sürdürüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce yürütülecek olan çalışma, hava koşulları normale dönene kadar sürecek. Vatandaşlarımızın da özellikle bu zor hava şartlarında daha duyarlı olmalarını ve sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulunmalarını rica ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA DHA YALOVA Belediyesi VeterinerMüdürlüğüBelediye Başkanı Vefa SalmanKışYalova Belediyesi VeterinerEkiplerKonuYalova Belediye Başkanı Vefa SalmanHavaBuVeterinerMüdürlüğümüzce
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24