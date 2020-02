Yalova'da Sevgililer Günü için gül yerine orkide

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da 2014 yılında yapılan yatırımla kurulan Türkiye’nin ilk ve tek orkide üretim tesisinde, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yoğnulk yaşanıyor. 25 bin metrekare alanda, yılda 1 milyon orkide üreten firma, Sevgililer Günü’nün vazgeçilmezi olan güle, yerli üretim olan orkide ile alternatif oluşturuyor.

Anavatanı Uzakdoğu olan orkideyi Türkiye’de üreten firmananı Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Tuğtekin, tüm üretim sürecini kendilerinin gerçekleştirdiğini söyledi. 2020 yılında Hollanda’dan Türkiye’ye ithal olarak gelen yıllık 5 milyon orkidenin yarısını üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Tuğtekin, “Şu anda tesisimizin yıllık kapasitesi 1 milyon adet üretim. Bugün için yüzde 50 kapasitedeyiz, ama 2 yıl içerisinde kapasitemiz 2.5 milyon adede çıkacak. Bu bitkinin üretiminin tamamı yüzde 100 yerli üretim. Fidelerini de laboratuvar ortamında kendimiz üretiyoruz. Şu anda laboratuarımızda yaklaşık 200’ün üzerinde renk ve tür için çalışma yapıyoruz. İnşallah 2 yıl sonra süpermarket raflarında, çiçek dükkânlarında çok rengârenk orkideler olacak. Hatta kokulu çeşitler üzerinde de çalışıyoruz. Hedefimiz Türk halkına kaliteli, uygun fiyata orkideler sunmak” dedi.

FİDE ÜRETİM KAPASİTESİ 5 MİLYON ADEDE ÇIKACAK

Firmaları bünyesinde doku kültürü laboratuvarını kurduklarını söyleyen Tuğtekin, fide üretim kapasitelerini de artıracaklarını söyledi. Tuğtekin, “Fidelerimiz doku kültürü laboratuvarında klonlama yöntemiyle yapılıyor, çünkü bu bitkinin başka türlü bir çoğalma yöntemi yok. Hücreden çoğaltarak yapıyoruz. Şu anda fide olarak kapasitemiz de yıllık yaklaşık 2.5 milyon adet. 2 yıllık sürede laboratuvardaki fide üretim kapasitemizi de 5 milyon adede çıkarma hedefimiz var. Şu anda orkide, Türkiye’de popüler bir bitki. En çok satılan bitkiler listesinin başında geliyor” diye konuştu.

GÜLÜN ALTERNATİFİ YERLİ ORKİDE

Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde de yoğunluk yaşadıklarını ve orkideye büyük bir talebin olduğunu söyleyen Tuğtekin, bunun için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Her bütçeye uygun orkidenin bulunduğunu söyleyen Tuğtekin, “Sevgililer Günü için de özel üretimlerimiz var. Şu anda da bundan dolayı yoğunluk yaşıyoruz. Marketlerdeki fiyatlar da uygun hale geldiğinden dolayı, artık her kesime de hitap edebiliyor. Bu yüzden güle alternatif olarak artık Sevgililer Günü’nde yerini almaya başlamış durumda diyebiliriz. Hemen hemen her bütçeye uygun orkide mevcut. Özellikle Sevgililer Günü’nde, Anneler Günü’nde çok talep edilen bir bitki haline geldi. Sevgililer Günü’nde artık yavaş yavaş gülün yerini almaya başladı diyebiliriz” dedi.

SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİNDE YALOVA 3’ÜNCÜ

Yalova, süs bitkisi sektöründe Antalya ve İzmir’den sonra üretim kapasitesi ile 3’üncü sırada yer alıyor. Yalova’da toplam yıllık üretim değeri 400 milyon TL’yi bulan 110 milyon süs bitkisi üretimi yapılıyor. 2013 yılında 40 süs bitkisi üreticisinin bir araya gelerek sektörde Türkiye’deki tek ve en büyük kümelenme modeli olan Yalova Garden A.Ş.’nin kurulmasıyla adından söz ettiren Yalova’da, Türkiye’nin süs bitkisi sektöründeki ilk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olacak. Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin de kurulum aşaması devam ediyor.

