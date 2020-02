Yalova'da seralar su altında kaldı

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da etkili olan yağışlar nedeniyle Kadıköy beldesinde seralarda su baskını yaşandı. Çiftçilerin mahsulünün su altında kalmasında, bölgeden geçen Sellimandıra Deresi’nin bir tarafına henüz istinat duvarının yapılmamasının etkili olduğu iddia edildi. Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalova’ya içme suyunun sağlandığı Gökçe Barajı’nın fazla suyunun tahliyesi durumunda bölgenin tamamının etkilenebileceğini söyledi.

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, su taşkınları nedeniyle seralardaki sebzelerin sular altında kaldığını söyledi. Beşli, “Kadıköy beldemizden saat 12.00 sıralarında ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye geldiğimizde dere yatağından korkunç bir taşma olduğunu ve bu dere yatağındaki taşmalardan dolayı seraların sular altında kaldığını gördük. Taşma da devam ediyor. Şu anda bütün seralarımızın içindeki sebze su içinde. En az 50 seramız zarar görmüş durumda. Sel de devam ediyor. Barajın kapakları açılmadığı halde böyle. Bize söylenen, barajda su seviyesinin normal seviyeyi 80 santimetre aştığı. Su tahliye olursa daha kötü sonuçlar olacağını söylediler” dedi.

YALOVA’DA SEBZENİN YÜZDE 80’İ BU BÖLGEDEN KARŞILANIYOR

Kadıköy’de DSİ tarafından derenin bir kısmının ıslah edildiğini söyleyen Beşli, \"Derenin bir tarafının ıslahı yapılmadı. Bu esnada ne yapıldı? Bir hata da şuradan kaynaklanıyor; her sene derenin temizlenmesi ve derinleştirilmesi lazım. Burada temizlenmeyi yapmazsanız kot yüksek, kum, çakıl, taş, bunlar alınmadığı sürece suyun yükselmesine engel olmanız mümkün değil. Yağışlar daha devam ederse hem baraj tehlikede, hem de bölgemizdeki tarıma büyük tehlike olacaktır. Bir de maddi hasar çok olacaktır. Bir an önce DSİ bu olaya el atsın. Durumu Tarım İl Müdürlüğü’ne de bildirdik. Oradan da ekipler geliyorlar. Hasarın ne olduğunu da tam bilmiyoruz. Çünkü bütün ürün suyun altında. Tabii şimdi o üründen bir şey beklemek de mümkün değil artık. Kadıköy bölgemiz kışlık sebzede zaten bir numara. Yeşillik dediğimiz sebzenin Yalova’da yüzde 80’i Kadıköy’den karşılanıyor. Şu anda tarıma karşı en elverişli bölgemiz. Bunun önleminin alınması lazım. Her sene insanların mağdur olmaması için bir an evvel dere istinat duvarının yapılması lazım. Bir de derenin temizlenmesi lazım\" diye konuştu.

MAHSUL SULAR ALTINDA

Serasında ürettiği kara lahana ve pazıları su altında kalan ve 40 bin liranın üzerinde zararı olduğunu ifade eden Yasin Korkmazlar, \"Zararımız büyük. Artık oradan bu kış verim almamız, hasat almamız mümkün değil. 3 dönüm seramız var. Hepsi sular altında. Ürünlerin üstünü balçık toprak var. Normal toprak değil, balçık var\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI