Yalova'da sandık başında kalp krizi geçiren müşahit hayatını kaybetti

Yalova'da, yenilenen belediye başkanlığı seçimlerinde AKP sandık müşahiti olan ve oylama işlemi başlamadan kalp krizi geçiren 50 yaşındaki Ahmet Küçük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yalova’da 1 Haziran Pazar günü yapılan belediye başkanlığı seçiminde, Öğretmen Yusuf Ziya İlköğretim Okulu’nda 1221 numaralı sandıkta görevli Ahmet Küçük oy verme işlemi başlamadan önce kalp krizi geçirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ömür Çiçek’in haberine göre, Küçük’e ilk müdahale okulda yapılırken ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edilen Ahmet Küçük, yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavisi devam eden evli ve bir çocuk babası Küçük, dün gece yaşamını yitirdi.

Yalova’daki Yürüyen Köşk’te görev yapan ve bir ay önce emekli olan Ahmet Küçük’ün cenazesi bugün ikindi vakti Merkez Camii’ndeki namazın ardından Yalova’da toprağa verilecek.

'Ben başkan olmasaydım da...'

Resmi olmayan sonuçlara göre Yalova Belediye Başkanı olan Vefa Salman dün düzenlediği basın toplantısında AKP’li sandık görevlisinin kalp krizi geçirmesini hatırlatarak, "Sandık kurulduğunda AKP’nin sandık görevlisi kalp krizi geçiriyor. Durumu da ciddiymiş. Ben acil şifalar diliyorum. Ben belediye başkanı olmasaydım da o kalp krizi geçirmeseydi. Önce insan" demişti.