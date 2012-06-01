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Yalova'da saklambaç oynayan çocuklar el bombası buldu!

Yalova'nın bir köyünde çocuklar, oynarken el bombası buldu

01 Haziran 2012 23:12

Yalova'da arkadaşlarıyla birlikte saklambaç oynayan çocuk, yerde patlamamış bir el bombası buldu. Olay yerine gelen uzmanlar, incelemenin ardından bombayı imha etmek üzere bölgeden götürdü.

Elmalık köyünde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Fatih T. (13), yerde patlamamış bir el bombası buldu. Çocuklardan biri, bombayı eve götürerek ailesine gösterdi.
 
Bombayı bir evin yanındaki boşluğa bırakan aile, durumu jandarmaya bildirdi.
 
Olay yerine gelen jandarma ekipleri ile bomba imha uzmanının yaptığı incelemenin ardından, el bombası imha edilmek üzere bölgeden götürüldü.
 
Bombayı bulan Fatih T, ''2 arkadaşla aynı yerde saklanıyordum. Arkadaşım ağaca çıktı, ben de aşağıda bekliyordum. Yerden taş alacaktım, yere baktığımda bomba vardı'' dedi.
 

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Yalova saklambaç oynayan çocuklar el bombası buldu

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