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Yaşam

Yalova'da penisi ve kolları kesilmiş bir erkek cesedi bulundu

Altınova'da bulunan erkek cesedinin öldürülmeden önce işkence gördüğü tespit edildi

09 Ağustos 2015 20:53

Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde bir benzin istasyonunda cinsel organı ve kolları kesilmiş bir erkek cesedi bulundu.

İHA’da yer alan habere göre, ihbar üzerine Zuhal Kent yakınlarında kullanılmayan bir benzin istasyonuna giden jandarma ekipleri, istasyonun girişindeki bir kanalda 33 yaşında erkek cesedi buldu. Kan kaybından öldüğü anlaşılan şahsın Hasan İncirlikuş olduğu tespit edildi. Erkeklik uzvu ve kolları kesilmiş haldeki İncirlikuş'un öldürülmeden önce işkence gördüğü ve daha sonra da aynı güzergahta bulunan boş benzin istasyona bırakıldığı anlaşıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. 

10 yıl önce Giresun’dan gelerek Altınova’daki tersanelerden birinde kaynakçı olarak çalışan Hasan İncirlikuş'un beş ay önce Yalova-Karamürsel yolu üzerinde bir arkadaşına ait dükkanda kamyonlara yağ satmaya başladığı öğrenildi. Yağ dükkanının esas sahibi olan arkadaşının cezaevinde bulunması nedeni ile dükkanı emaneten işleten İncirlikuş'un Zuhal Kent'te oturduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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