Yalova’da 'korsan kitap' operasyonu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yalova Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü, ortaklaşa korsan kitap denetimi yaptı. Bandrolsüz olduğu tespit edilen 450 kitap, dergi ve broşüre el konuldu, 2 işyeri hakkında adli işlem yapıldı.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 81’inci maddesi kapsamında, fikri hak ihlalleri ile etkin mücadelenin gerçekleştirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında ortak strateji ve politikaların geliştirilerek taraflar arasında işbirliğinin oluşturulması, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla ‘işbirliği protokolü’ düzenlendi. Protokol kapsamında 81 ilde eş zamanlı korsan kitap operasyonu gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Yalova Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yalova Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri kitap satışı yapılan işyerlerine denetim gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, “İşbirliği protokolü kapsamında; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu\'nun 81 maddesi gereğince, il merkezi ve ilçelerinde bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların bandrollü olup olmadıklarının denetlenmesi amacıyla kurulmuş olan İl Denetim Komisyonu, 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Bandrol-4 operasyonu gerçekleştirilmiştir. Fikri mülkiyet haklarının korunması ve korsan yayıncılığın önlenmesi amacıyla İl Denetim Komisyonu ve kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen denetimlerde 16 işyeri denetlenmiş olup, 2 işyeri ile ilgili adli işlem yapılmıştır” dedi.

Öte yandan Yalova Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ise 1 işyeri hakkında kanuna aykırı eserleri usulsüz olarak çoğaltmasından dolayı işlem yaptı.



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