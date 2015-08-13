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Yaşam

Yalova'da korkutan deprem

17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümüne 4 gün kala yaşanan sarsıntı, kentte büyük panik yaşattı

13 Ağustos 2015 10:00

Yalova'da yerin 8,83 kilometre derinliğinde meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesi verilerine göre, saat 4.01'de merkez üssü Yalova açıkları olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 8,83 kilometre derinliğinde meydana gelen ve 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümüne 4 gün kala yaşanan sarsıntı, kentte büyük panik yaşattı.

Gece yarısı olmasına rağmen sokaklara çıkan vatandaşlar, depremin etkisinin belirtilen şiddete oranla daha çok hissedildiğini dile getirdi.

Bazı vatandaşlar çocuklarıyla, bazı vatandaşlar ise tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkarken, yaşanan korku sonrası caddelerde gruplar halinde endişeli bekleyişlerin olduğu gözlendi.

Bu arada bir vatandaş, depremde merdivenlerden inerken hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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