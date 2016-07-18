Yalova'da Hava Meydan Komutanlığı'na operasyon

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan Hava Meydan Komutanlığı'nda operasyon düzenleniyor. Öte yandan, Merzifon 5. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Cengiz Karacabey, gözaltına alındı.

hürriyet.com.tr'nin haberin göre; Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan Hava Meydan Komutanlığı'nda, Yalova Valiliği ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir operasyon düzenleniyor.

Operasyonun güvenlik amaçlı gerçekleştirildiği ve şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı öğrenildi.

Merzifon'da Tuğgeneral Cengiz Karacabey gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Merzifon 5. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Cengiz Karacabey, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacabey'i Merzifon ilçe merkezindeki konutunda gözaltına aldı. Polis ekipleri, konutta arama da gerçekleştirdi.