Yalova'da gizemli duman!

T24 - Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Mecidiye köyünde, yaklaşık bir haftadır yer altından çıktığı iddia edilen duman, köylüleri tedirgin etti.



Mecidiye köyünde oturan Hakkı Yener’e ait evin yanında bulunan elektrik direğinin yakınındaki yerden çıktığı öne sürülen duman, köylüleri telaşlandırdı. Elektrik direğiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünen köylüler, durumu Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) yetkililerine ve Kaymakamlık’a bildirdi.



Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve İstanbul Üniversitesinden gelen uzman ekip, söz konusu noktadan toprak örneği aldı.

"Tedirgin oluyoruz"



Kendilerine net bir açıklamanın yapılmadığını ifade eden köylülerden Emin Şimşek, buradan yaklaşık bir haftadır dumanın çıktığını söyledi.



İlk olarak dumanın çıktığı yerin yanında bulunan elektrik direğinden şüphelendiklerini anlatan Şimşek, "UEDAŞ’tan kaynaklanan bir problem olmadığı anlaşıldı. Sonra durumu Kaymakam’a bildirdik. Daha sonra Afet Acil Durum Müdürlüğü ve TÜBİTAK’tan geldiler. Topraktan örnekler aldılar. Bize net bir şey söylemediler. Biz de tahlil sonuçlarının çıkmasını bekliyoruz. Bu dumanda insanın midesini bulandıran bir koku var. Ayrıca buradan içeride su kaynar gibi sesler geliyor" diye konuştu.



Şimşek, endişe duyduklarını ifade ederek, "Bu bizi rahatsız etti. Depremden önce de Van’da böyle şeyler olmuş. Tedirgin oluyoruz. En azından bunun bize ne olduğunu bir an önce söylesinler. Deprem öncüsü mü, zehirli bir gaz mı bilmek istiyoruz" dedi.



Evin sahibi Hakkı Yener de ilk kez topraktan duman çıktığına şahit olduklarını ifade ederek, "Bana evi boşaltmamın daha iyi olduğu söylendi. Ancak benim gidecek bir yerim yok. Mecburen tedirgin bir şekilde evde kalmaya devam ediyorum" dedi.

"Su buharı olma olasılığı yüksek"



Armutlu Kaymakamı Şevket Atlı ise bölgede Afet Müdürlüğünün ardından TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesinden uzmanların incelemeler yaptığını belirtti. Atlı, şunları kaydetti:



"Uzmanlar toprak ve buhar örnekleri aldı. Perşembe günü sonuçlar belli olacak. Topraktan çıkan dumanın, su buharı olma olasılığının yüksek olduğu bize ifade edildi. Perşembe gününden sonra her şey netlik kazanacak."



