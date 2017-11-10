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Yalova’da eski rektör yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof

10 Kasım 2017 18:34

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Niyazi Eruslu\'nun ardından, rektörlüğe bir dönem vekaleten başkan yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’ın da  aralarında bulunduğu 5 üniversite personeli gözaltına alındı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından  sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edilen Yalova Üniversitesi’nin 5 personeli gözaltına alındı. Şüpheliler arasından FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu’nun yerine bir süre rektör vekili olarak atanan Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’ın da yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan Yıldırım’ın yanı sıra üniversite personeli S.D., E.B., Ç.B. ve H.B.’yle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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