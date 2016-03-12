Yalova'da Diyarbakırlı öğrencinin evini basıp, alnına T.C yazdılar!

Yalova'nın Çınarcık Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan 6 kız öğrenci, Diyarbakırlı 20 yaşındaki R.E’nin evini basarak alnına rujla T.C. yazdı. Eline Türk bayrağı vererek fotoğraflarını çekip WhatsApp’ta paylaştılar.

Cumhuriyet'ten Faruk Kırtay'ın haberine göre, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Çınarcık Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan 6 kız öğrencinin 2 kız öğrencinin evini basarak darp ettikleri ve psikolojik işkence yapıldıkları belirtildi. 20 yaşındaki Diyarbakırlı R.E, “Geçirdiğim travmadan dolayı 10 günden buyana okula gidemiyorum. Bizleri sürekli tehdit ediyorlar” dedi. R.E’nin ev arkadaşı B.O de “Rojda Diyarbakırlı olabilir. Ben de İstanbulluyum. Ve ailemde milliyetçi bir yapıya sahiptir. Evimizde sakladığımız bayrakla bizlere işkence yapılması bizleri son derece üzdü. Olayı kasıtlı olarak etnik bir tartışmaya götürmek istediler” dedi.

Şikâyetçi oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde aynı okulda okuyan Y.Ç., C.S., G.K., M.D., E.Ü., A.K. adlı 6 kız öğrenci daha önce aynı evde yaşadıkları Diyarbakırlı R.E ve arkadaşı B.O’nun evini basarak Türk bayrağıyla işkence yaptı ve darp etti. Kızların bu şekilde fotoğrafları çekildi ve okuldaki diğer arkadaşlarına gönderildi. Darp raporu olan 2 kız öğrenci kendilerini darp eden ve işkence yapan 6 kız öğrenciden şikâyetçi oldu. İfadeleri alınan 6 öğrenci serbest bırakıldı.

Diyarbakırlı olması ve adının Kürtçe olması nedeniyle işkence gördüğünü belirten R.E, “Çınarcık Meslek Yüksek Okulu’nda birlikte okuduğumuz 6 kız öğrenci ile B.O ile birlikte oturduğumuz eve geldi.

Kapıda birde gözcü olarak bir erkek arkadaşları vardı. İçlerinden Y. O. ile geçen yıl aynı evi paylaşmıştık. Bir süredir kendisiyle husumet halindeydik. Üzerime çullandılar. ‘Sen Diyarbakırlısın, bizleri de sevmezsin, sana sevdirmesini biliriz’ diyerek alnıma rujla T.C. yazdılar. Saçlarımı çekip yakmak istediler. Çeşitli yerlerime vurdular. Evimde bulundurduğum Türk bayrağını da elimde tutmamı isteyip bu şekilde fotoğraflarımı çektiler ve bu fotoğrafları da paylaştılar” dedi.

İşçilerin evi basılmıştı

Yalova’da 21 Haziran’da aralarında Kocaeli’den gelenlerin de bulunduğu 100 kişilik bir grup, Sultaniye Mahallesi’nde ev sahibini darp ederek Kürt inşaat işçilerininin evini basmış ve işçileri darp etmişti. Zile basıp işçilerden aşağı inmelerini isteyen grup, “Kürtleri burada istemiyoruz, teröristleri burada istemiyoruz” diye bağırmış, evi basarak işçileri dövüp evi tahrip etmişti.

İşçilerden Mülazim G., Necdet D., Azad O. ve Ziya Y. saldırganlar tarafından dövülürken saldırıya uğrayan işçilerden Aşkın Y. ve Cebir Y’nin ise 2. kattan aşağı atıldığı belirtilmişti.

"Okula gidemiyorum"

Herhangi bir siyasi parti ve derneğe bile üye olmadığını Kürt ve Diyarbakırlı olduğu için bunları yaşadığını söyleyen R.E, “Türk bayrağını evimde yatağımın başucunda saklıyordum. Eve geldiklerinde de bu bayrağı alıp, bana bayrakla işkence yaptılar. Sözlü ve fiili tacizde bulundular. Emniyet müdürlüğüne başvurumu yaptım ve zanlılardan şikâyetçi oldum. İfadeleri alındıktan sonra serbest kaldılar. Geçirdiğim travmadan dolayı 10 günden bu yana okula gidemiyorum. Bizleri sürekli tehdit ediyorlar” dedi.

Çınarcık Meslek Yüksek Okulu’ndan yapılan açıklamada, olayın okul dışında gerçekleşen bir asayiş olayı olduğu, adli soruşturmanın sonuçlanmasının ardından idari bir soruşturmanın açılacağı belirtildi. R.E ve B.O’ya Yalova Barosu’ndan önümüzdeki günlerde bir avukat atanacağı belirtilirken, İstanbul’dan birkaç avukatın da gönüllü olarak davaya bakacağı ifade edildi.