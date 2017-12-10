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Yalova'da deniz ulaşımına lodos engeli

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da bu sabahtan itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı

10 Aralık 2017 17:42

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da bu sabahtan itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Yalova Meteoroloji Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre gün içinde lodosun saatteki hızı 19 kilometreye çıktı. 
İDO\'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 13.00 Pendik-Yalova hızlı feribot, 13.00 Yalova-Pendik hızlı feribot, 13.45 Yalova-Yenikapı hızlı feribot, 13.45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot, 14.55 Yenikapı-Yalova deniz otobüsü, 16.15 Yalova-Yenikapı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

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