Yalova’da coşkulu Cumhuriyet yürüyüşü

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne ilgi büyük oldu. Cumhuriyet Yürüyüşü için binlerce kişi başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Yürüyüşe katılanlara Türk bayrakları dağıtıldı. Meydanda yürüyüş için toplananlara hitap eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalovalılar\'ın bayramını kutladı. Ardından elinde bayraklar ve meşaleler taşıyan binlerce Yalovalı, marşlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş, Cumhuriyet, Fatih, Spor, İstanbul, Cengiz Koçal caddeleri güzergâhında devam ederek başlangç noktası 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.



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