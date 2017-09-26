Yalova’da ‘cemevi protokolü’ imzalandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi ile Cem Vakfı arasında ‘Cem evi protokolü’ imzalandı. Yalova’da temeli 2015 yılında Bağlarbaşı Mahallesi’nde atılan ve inşaatı tamamlanan Yalova Cemevi ve Kültür Merkezi binası Cem Vakfı’na tahsis edildi. 3 bin 352 metrekare kullanım alanıyla 4 kattan oluşan ve içerisinde otopark, yemekhane, gasilhane, ibadet alanları ve kültürel aktivitelerin yapılacağı alanlar bulunan Yalova Cemevi ve Kültür Merkezi, iç tefrişatı tamamlanınca törenle açılacak.

Belediye Encümen Salonu’nda yapılan imza töreninde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi (CEM) Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner tahsis protokolünü imzaladı. Döner, kendileri için çok değerli, önemli, anlamlı bir günde, inançlarının temelini oluşturan bir ayda cemevi protokolünü imzalama şerefine nail olduğu için teşekkür ettiğini söyledi. Döner, şöyle dedi:

\"İnsanlar bu iyiliğinizi, bu teşebbüsünüzü hiç unutmaz. Alevi canlarımız kendilerine yapılanları unutmazlar asla. Bir eser bıraktınız. Bu sizlerin eseri. Sizin döneminize gelmesi de ayrı bir önem taşıyor. İnşallah hayırlı uğurlu olacaktır mutlaka. Kültürümüze, inancımıza ve Yalova’nın tüm insanlığına hizmet etmesini, örnek olmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz.\"

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise, “Hayırlı bir günde hayırlı bir imza koymak benim için de son derece onur ve gurur verici. Bu bir ihtiyaç. Yalova’da ben de bu ihtiyacı görüyordum. Bir yatırım yapılırken de ne olursa olsun sadece 5, 10, 20 değil, 50 yılının sonrasının düşünülmesi lazım. Biz bu anlamda Yalova’nın 50 yılındaki ihtiyacına karşılık gelecek, cevap verecek bir inanç evini kazandırmış olduk. Bundan dolayı da çok mutluyum” diye konuştu.

Cem Vakfı Yalova Şube Başkanı Sinan Giray ise projenin Türkiye’ye örnek olacağını dile getirdi. Giray, şöyle konuştu:

“Cemevi kullanım anlamında Türkiye’ye model olacak. Ayrıca içerisinde donatılarla modern bir cemevi yapacağız. Bu cemevinin içerisinde sosyal, kültürel ve eğitim alanında çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda teolojik anlamda inançsal anlamda da orada çalışmalarımız olacak, ibadetlerimizi yapacağız. Cemevimizin adını da ‘Yalova Cemevi’ koyacağız. Burada özellikle Hacı Bektaş-ı Veli’nin söylemiş olduğu ‘Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım’ felsefesini burada yaşatacağız, yeşerteceğiz.”



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